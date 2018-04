Menginspirasi Sales Tingkatkan Penjualan, SMART FM Gelar Psycho Sales Seminar

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Berjualan tidak serta-merta hanya mendagangkan sebuah produk atau jasa. Dalam berdagang, sebuah seni juga diperlukan untuk mendongkrak tingkat penjualan terhadap suatu produk.

Untuk melakukan penjualan, seorang sales harus memiliki keahlian khusus guna menarik perhatian calon pembeli. Hal yang harus dipahami seorang sales adalah bagaimana mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen.

Oleh karena itu, Smart FM menggelar Psycho Sales Seminar demi menginspirasi dan meningkatkan pengetahuan seorang sales.

Seminar yang bertema How to Sell in 2018's Disruptive Economics Conditions ini digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (24/4/2018).

Hadir sebagai pembicara, Branding Trainer Indonesia, Silih Agung Wasesa mengatakan, hal yang menarik dari psycho sales ini adalah seorang sales bisa masuk ke bawah sadar konsumen sehingga tahu kebutuhan konsumen tersebut.

"Sekali kita tahu kebutuhannya, kita bisa memenuhi kebutuhannya itu dari sisi psikologis. Sehingga apa pun produk dan layanan kita, kalau sudah tahu psycho sales kebutuhan dasarnya itu akan jadi gampang," jelasnya.

Hal tersebut pun akan memengaruhi penjualan dari sebuah produk atau layanan. Psycho sales bisa diterapkan dalam penjualan jenis apa saja, seperti penjualan mobil, asuransi, perbankan dan bahkan bakery.

"Karena kan setiap konsumen pasti ada faktor psikologisnya. Nah, kalau kita sudah tahu bawah sadarnya, apa pun produknya pasti laku," kata Silih.

Dalam seminar yang dihadiri beberapa perusahaan seperti Harian Tribun Medan, Kompas Gramedia, JNE, Alfamidi, Auto 2000 dan yang lainnya, Silih memberitahu salah satu cara penting dalam psycho sales, yaitu storytelling.