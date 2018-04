Penampilan Nia Ramadhani nan Aduhai saat Pesta Ultah Ardi Bakrie Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com - Suami Nia Ramadhani, Ardi Bakrie baru saja merayakan hari kelahirannya pada 22 April 2018.

Pria yang genap berusia 39 tahun itu merayakan ulang tahun bersama keluarga dan sahabat dekatnya.

Tak lupa, Nia bersama anak-anaknya memberikan kejutan kepada Ardi.

Ardi Bakrie merayakan ulang tahun secara sederhana bersama istri dan anak-anaknya (Instagram)

Selain itu, pria yang memiliki nama lengkap Anindra Ardiansyah Bakrie ini juga merayakan ulang tahun bersama kerabat dekatnya di salah satu bar di Jakarta Selatan.

Momen bahagia itu lantas diunggah oleh sang istri melalui akun Instagram pribadinya @ramadhaniabakrie, Senin (23/4/2018).

"Thank you Everyone for coming! Thank you for making it a great night of celebrations for @ardibakrie He is really Happy to celebrate his birthday with all of you-His closest friends and Family!! •

•

Once again, Happy Birthday Din @ardibakrie," tulis Nia Ramadhani pada keterangan foto yang ia unggah.

Pesta ulang tahun anak dari Aburizal Bakrie kali ini terbilang cukup meriah dengan dihadiri keluarga dan para kerabat dekat keduanya.

Namun, netizen lebih banyak menyoroti penampilan Nia Ramadhani yang terbilang cukup seksi dan cantik.

Banyak netizen memberikan komentar pada foto yang diunggah wanita berusia 28 tahun itu.

@anastasya_mahadewi2009: Cantik kak nia.