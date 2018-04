Berikut Pilihan City Car Dibanderol Kisaran Rp 150 Juta Sampai Rp 300 Juta

TRIBUN-MEDAN.com - Beragam model kendaraan dapat dipilih pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018.

Salah satu model yang banyak dicari adalah kendaraan berukuran kompak atau lebih dikenal denga city car.

Beberapa merek membawa produk city car andalan mereka untuk ditawarkan di pameran ini.

Berikut kelompok model mobil berdasarkan harga di atas RP 150 juta sampai Rp 300 juta.

Honda yang memiliki booth pameran di Hall D menawarkan model Brio RS hingga Jazz di rentang harga ini.

Brio RS MT Rp 165.000.000

Brio RS CVT Rp 180.000.000

Jazz S MT Rp 236.000.000

Jazz S CVT Rp 246.000.000

Jazz RS MT Rp 266.000.000

Jazz RS CVT Rp 276.000.000

Daihatsu yang juga berada di hall D, menawarkan city car pada model New Sirion. Model yang baru dikenalkan ini ditawarkan dengan dua varian transmisi manual dan otomatis.

New Sirion MT Rp 182.500.000

New Sirion AT Rp 193.500.000

Toyota memberikan banyak pilihan untuk model city car di rentang harga di atas Rp 150 jutaan. Model Agya dan Yaris bisa dijadikan referensi pilihannya.

Agya1.2 G AT TRD Rp 153.800.000

Yaris E MT Rp 234.400.000

Yaris E CVT Rp 244.000.000

Yaris G MT Rp 240.700.000

Yaris G CVT Rp 251.000.000

Yaris S MT TRD Rp 262.200.000

Yaris S CVT TRD Rp 274.000.000

Yaris S CVT Heykers Rp 281.400.000