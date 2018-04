BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Wong Toei Hoa

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: ibu/ mertua/ nenek/ ipar/ saudari kami yang tercinta.

WONG TOEI HOA

(tutup usia 82 tahun)

Pada hari Senin, 23 April 2018 pukul 11.10 WIB di kediaman kami Jl. Gedeh No. 9-11 Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP C, Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Kamis, 26 April 2018 pukul 14.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

SUAMI

NG SAU LUN (+)

ANAK LELAKI

NG TEK FUK / NGADIO HARUN

NG TEK SUN / NG DIMIN HARUN (+)

ANAK PEREMPUAN

NG MEI LING / NGADINAH HARUN

MENANTU PEREMPUAN

ROSMAWATY

TAN LIE PIN

CUCU LELAKI

WINALDI AGUSTIANTO

ANWAR DANI

CUCU PEREMPUAN

YUMICO

WENNY NOVIA

ADIK KANDUNG LELAKI

WONG CHIN HONG (+)

WONG CHAN KAW

WONG CHIN KIONG

ISTRI ADIK KANDUNG

TAN SIU KIM

TEH HUI LING

SIM MEI CHIEN

ADIK KANDUNG PEREMPUAN

WONG CUI CHIN

WONG KIM HAI

WONG SIOE KE

SUAMI ADIK KANDUNG

TAN KONG WAH (+)

ABANG IPAR

NG KUN LUN (+)

ISTRI ABANG IPAR

LO CHIN LIE (+)

KAKAK IPAR

NG IK ING (+)

ADIK IPAR PEREMPUAN

NG LAN NIE (+)

Beserta kemanakan / keponakan

Dan segenap keluarga

- KWETIAU GEDEH

Jl. Gedeh No. 9-11 Medan