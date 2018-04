Di Gala Premiere Film Horor The Secret, Penampilan Nagita Slavina Bikin Salfok

TRIBUN-MEDAN.COM - Selasa, (24/4/2018) merupakan gala premiere film horor The Secret : Suster Ngesot Urband Legend yang dilakukan di sebuah Mall di Jakarta.

Film yang diproduksi oleh rumah produksi milik Raffi Ahmad ini dibintangi oleh sang istri Nagita Slavina, Raffi Ahmad dan Marshanda sebagai pemain utama.

Akun Instagram @chevirgo mengunggah beberapa foto serta video ketika pemutaran perdana film horor tersebut.

Dalam salah satu unggahannya, terlihat kala itu Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Rafathar berfoto bersama Nisya Saadia, adik Raffi Ahmad dan keponakannya.

Semuanya tampil dengan busana serba hitam.

IG Nagita di pemutaran perdana film Horor karya suaminya

Rupanya banyak netizen yang salah fokus dengan penampilan cantik Nagita.

Sontak saja unggahan tersebut menuai beragam komentar pujian dari netizen.

"Memsyee cantiknyaaa @raffinagita1717," ungkap @ananda_rtilana.

"Ahhh memsyeee cantiiikk sumpahhh @raffinagita1717," kata @juwithaxx.

"Tuhaaaaaan omg omg mamagigi ur look more than gorgeous," tulis @ulyahilmia.