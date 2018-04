Eldin Buka Workshop For Development Of Municipal Solid Waste Management Work Plan In Medan City

Wali Kota sangat mengapresiasi workshop ini karena sejalan dengan deklarasi Medan Zero Waste City yang telah diikrarkan bersama pada peringatan Hari Bumi Tingkat Nasional pada Minggu (22/4) di Lapangan Merdeka Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Guna mewujudkan Medan Zero Waste City diharapkan semua lini agar dapat berperan, akademisi, praktisi dan juga masyarakat secara luas juga harus berpartisipasi, karena ini sangat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan kita ke depan.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si saat membuka Workshop For Development Of Municipal Solid Waste Management Work Plan In Medan City, di Saka Hotel Jalan Gajah Mada, Medan. Rabu (25/4).

Wali Kota sangat mengapresiasi workshop ini karena sejalan dengan deklarasi Medan Zero Waste City yang telah diikrarkan bersama pada peringatan Hari Bumi Tingkat Nasional pada Minggu (22/4) di Lapangan Merdeka Medan lalu.

Apalagi, jelas Wali Kota lebih lanjut, tujuan workshop ini untuk memaparkan rencana kerja penelitian yang dilaksanakan oleh Institute For Global Environment Strategic mengenai edukasi terhadap masyarakat untuk melestarikan lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan baik sungai (air), tanah dan udara sudah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan saat ini, namun banyak masyarakat yang masih sangat kurang kesadarannya untuk menjaga kelestarian lingkungan.

"Diharapkan workshop ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi upaya menyadarkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya secara mandiri. Pemko Medan juga telah mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, yang didalamnya juga diatur mengenai sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan dengan denda 10 juta untuk perorangan dan 50 juta bagi perusahaan". Ujar Walikota.

Sebelumnya, Koordinator Project Municipal Solid Waste Management Dr. Tengku Kemala Intan, M.pD, M. Biomed, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Medan dan membuka workshop ini. Dijelaskannya tujuan digelar workshop ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan sekitarnya.

"Masyarakat harus diedukasi secara mendetail karena jika masyarakat hanya diajarkan tentang pelestarian lingkungan tanpa ada pengetahuan mengapa lingkungan itu harus dilestarikan maka akan percuma. Jadi kita disini akan mengedukasi sekaligus memberikan pencerahan dasar bagi masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik". Ungkap dr. Tengku Kemala Intan

Workshop yang diselenggarakan atas kerjasama antara IGES dan Yayasan Pendidikan Graha Kirana, dihadiri oleh Koordinator Project Municipal Solid Waste Management Dr. Tengku Kemala Intan, M.pD, M. Biomed, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Muhammad Husni, Kepala Bappeda Kota Medan Wirya Arahman, Perwakilan Institute For Global Environment Strategic Mr. Kohei Hibino, Perwakilan dari Magister Studi Pembangunan Prof. Dr. R. Hamdani, M.Si dan Ketua Yayasan Pendidikan Graha Kirana Prof. M. Arif Nasution, M.A. (RF)