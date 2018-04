Liburan Bersama ke Bali, Ternyata Begini Kisah Perkenalan Pertama Ivan Gunawan dan Faye Malisorn

TRIBUN-MEDAN.com - Ivan Gunawan nampaknya semakin serius menjalin hubungan dengan model asal Thailand, Faye Malisorn.

Sosok Mali cukup dikenal di Thailand lantaran pernah menjadi Miss Grand Thailand 2016.

Kedekatan mereka mulai diketahui publik lewat beberapa unggahan Ivan di akun media sosial.

Nampak semakin serius, Mali pun datang ke Indonesia.

Mali juga sempat menjadi bintang tamu dalam acara Brownis, Selasa (24/4/2018).

Mali hadir bersama dengan Raffi Ahmad sebagai bintang tamu.

Rencananya Ivan, Mali bersama keluarga berencana untuk berlibur ke Bali.

"Jadi dia sengaja dateng ke Indonesia untuk ketemu sama aku, karena besok aku juga ada pagelaran tunggal, jadi dia mau support aku besok. Terus juga bakal liburan ke Bali," ungkap Igun.

"So we make be going to Bali with my parents, paham kan, ngertikan?" kata Igun melansir Tribunnews.com.

Ajakan Igun ini adalah untuk mengajak Mali menikmati suasana pantai hitam dalam suasana sepi.

Dalam pertemuan mereka dengan awak wartawan, Mali mengaku bahagia bisa bertemu Ivan.