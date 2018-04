Prediksi Amien Rais, Jokowi Gak Menang di Pilpres 2019, Disebut Mission Impossible

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memprediksi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan bisa menang di Pilpres 2019 mendatang.

Dilansir TribunWow.com dari KompasTV pada Selasa (24/4/2018), hal itu disampaikan Amien Rais pada acara Uztazah Peduli Negeri di Balai Kota Jakarta.

Dalam acara tersebut, tampak pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.





Amien Rais mengatakan jika elektabilitas Jokowi saat ini semakin menurun.

Amien Rais juga mengatakan jika dalam acar pengajian itu harus disisipi politik.

"Saya mohon ya ini kita jangan kehilangan momentum ini, ini baru jelang pilpres, ustazah kalau peduli negara.

Pengajian, disisipkan politik itu harus, harus kalau gak lucu.

(Menunjuk foto Jokowi) ini elektabilitasnya sudah going down going down and down," kata Amien Rais.

Menurutnya, elektabilitas petahana yang semakin turun membuat kontestasi politik Jokowi di Pilpres 2019 seperti sebuah mission impossble.

"Kalau di bawah 50 persen itu untuk menang kembali itu seperti mission impossible," imbuh Amien.