1 Dollar AS = Rp 14 Ribuan, Rizal Ramli Unggah dan Tanyakan ke Jokowi

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan Menteri Keuangan sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keungan dan Perindustrian (Menko Perekonomian) Rizal Ramli menuliskan pendapatnya soal pelemahan nilai rupiah terhadap dollar.

Hal ini berkaitan dengan sebuah poster unggahan dari akun Instagram @teropong.rakyat yang menyatakan jika nilai rupiah terhadap dollar sudah menembus angka Rp 14.000,00.

Poster tersebut juga mengunggah sebuah rekaman layar yang bersumber dari laman pencarian Google jika 1 Dollar Amerika senilai Rp 14.285,7143.

Sedangkan menurut www.kursdollar.net, harga beli dollar mencapai Rp 13.860 dan harga jual mencapai Rp 14.000.

Kabar tersebut ditanggapi oleh Rizal Ramli melalui akun twitternya @RamliRizal sebagai berikut:

"Mas Jokowi, kok masih percaya laporan2 ABS "

Terdapat salah satu netizen yang menjelaskan maksud 'ABS' yang disebut Rizal Ramli diatas.

@Aidil_Nasty_: Asal bapak senang

Dikabarkan sebelumnya, Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengungkapkan terdapat beberapa isu yang sifatnya up and down yang masih menjadi faktor penyebab pelemahan rupiah.

Meskipun begitu, manurut Lana pelemahan terjadi bukan hanya pada rupiah, melainkan juga mata uang di negara lainnya.

Lana menilai, pelemahan rupiah tidak berkaitan dengan kondisi fundamental Tanah Air mengingat kondisi ekonomi negara masih cukup baik.

Menurut dia, selama depresiasi rupiah masih dalam batas wajar, pemerintah tidak perlu bertindak.

Hanya saja, Bank Indonesia (BI) diminta untuk tetap menjaga pasar, sekaligus memastikan kapan waktu yang tepat untuk intervensi. (TribunWow/Dian Naren)