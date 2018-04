Kebanggaan Artis BCL pada Maria Idol Terbukti di Momen Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Salah satu diva pop Indonesia, Bunga Citra Lestari merasa memiliki koneksi dengan Maria Idol.

Diketahui, BCL menjadi salah satu dewan juri dari ajang pencarian bakat, Indonesian Idol 2018.

Menjadi seorang dewann juri tentunya membuat BCL mengikuti perjalanan dari para kontestan.

Dari mulai audisi hingga ke babak grand final.

Sebagai juri BCL sendiri merasakan jika dirinya dengan Maria pemenang Indonesian Idol 2018 memilki koneksi.

Hal tersebut diketahui dari foto yang diunggah oleh BCL di akun Instagram pribadinya, Kamis (26/4/2018).

Hal tersebut dimulai saat BCL melihat maria di babak eliminasi kedua.

Maria mendapatkan standing applause dari para juri.

"You moved me to a standing applause for the first time at Elimitation 2