Real Madrid Kalahkan Bayern Munchen di Laga Pertama, Liverpool Siap Menyambut!

TRIBUN-MEDAN.COM - Real Madrid menang 2-1 atas Bayern Muenchen pada laga pertama semifinal Liga Chamopions di Allianz Arena, Munchen, Kamis (26/4/2018) dini hari WIB.

Pada laga di itu, Real Madrid sempat tertinggal terlebih dahulu oleh gol Joshua Kimmich (28').

Real Madrid membalas ketertinggal lewat Marceloa (44'). Skor menjadi 1-1.

Pada menit ke-57, Real Madrid menambah gol melalui Marco Asensio.

Hingga babak kedua usai, kedudukan tetap bertahan 2-1.

Ada beberapa peluang dari Frank Ribery yang diselamatkan penjaga gawang Real Madrid, Navas.

Kemenangan Real Madrid 2-1 di kandang Bayern Muenchen ini membuka peluang Real Madrid mempertahankan gelar juara.

Pada Selasa (1/5/2018) minggu depan di laga kedua, giliran Real Madrid menjadi tuan rumah di Stadion Santiago Bernabeu.

Liverpool Inginkan Bertemu Real Madrid

Sebelumnya, Legenda Liverpool Graeme Souness lebih memilih bertemu Real Madrid jika The Reds berhasil melaju ke final Liga Champions.Liverpool bermain luar biasa kala menjamu raksasa Italia AS Roma, di leg pertama semifinal Liga Champions pada Rabu (25/4/2018) dini hari WIB.Melansir Bolasport.com , The Reds mampu menang dengan skor yang sangat meyakinkan atas pasukan Eusebio Di Francesco.James Milner dkk berhasil mengalahkan Roma dengan skor telak 5-2.Kubu tuan rumah unggul lima gol terlebih dahulu lewat aksiMohamed Salah dan Roberto Firmino yang masing-masing menyumbang dua gol serta sebuah gol dari Sadio Mane.Menjelang berkahirnya pertandingan, Serigala Roma berhasil memperkecil ketertinggalan dengan mencetak dua gol lewat sentuhan Edin Dzeko dan sepakan penalti Diego Perotti.Dengan hasil tersebut, Graeme Souness yakin bahwa Liverpoolakan mengatasi perlawan Roma di Olimpico dan berhasil melaju ke final pada 26 Mei di Kiev."Tidak ada yang ingin melawan Liverpool (di final). Bayern danReal Madrid berharap Roma akan menciptakan keajaiban di leg kedua, namun itu tidak akan terjadi," ujar Souness kepadaExpress.Lebih lanjut, sang legenda berharap akan bertemu dengan pasukan Zinedine Zidane di partai puncak."Saya lebih memilih Real Madrid. Saya selalu berdebar-debar jika bertemu Bayern. Mereka bermain dengan baik sebagai tim,"ujar pria 64 tersebut. (*)