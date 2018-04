Terdakwa OK Arya, Kadis Helman, dan Bos Showroom Ayen Divonis Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata



TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sidang lanjutan kasus dugaan suap dengan terdakwa Bupati Batubara nonaktif, OK Arya Zulkarnain; Kadis PUPR Batubara, Helman Herdadi; dan pemilik showroom mobil, Sujendi Tarsono alias Ayen kembali digelar di Ruang Utama Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (26/4/2018).



Agenda persidangan hari ini merupakan putusan terhadap ketiga terdakwa.



Di persidangan hari ini, OK Arya yang tampak mengenakan kemeja berwarna putih Zulkarnain duduk di kursi sebelah kiri pada baris keempat. Sambil berbincang dengan pengunjung lain yang juga hadir dipersidangan, OK Arya yang tampak tenang menunggu berkas vonisnya dibacakan.



Sementara itu, Kadis PUPR Batubara, Helman Herdadi, juga tampak mengenakan kemeja berwarna putih. Helman Herdadi duduk tepat di depan OK Arya yakni pada baris ketiga kursi sebelah kiri.



Helman Herdadi tampak tenang sembari sesekali menyentuh dagu, kumis, dan hidungnya dengan jari tangannya.



Berbeda dengan OK Arya dan Helman Herdadi, Sujendi Tarsono alias Ayen mengenakan kemeja bernuansa biru.



Pada persidangan kali ini, Ayen yang juga pemilik showroom mobil ini, mendapat giliran pertama untuk mendengarkan berkas vonisnya dibacakan majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo.



Sambil mendengarkan berkas vonisnya dibacakan, Ayen sesekali tampak menundukkan kepala. Sambil menautkan jari-jari kedua tangannya Ayen tampak tenang mendengar berkasnya dibacakan oleh majelis hakim secara bergantian.



Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 September 2017 lalu terhadap Maringan Situmorang, Syaiful Azhar, Ayen, OK Arya dan Helman Herdadi di berbagai lokasi di Medan dan Batubara.



Mereka ditangkap atas kasus suap sebesar Rp 4,1 miliar untuk proyek pembangunan jembatan dan jalan di Dinas PUPR Batubara Tahun Anggaran (TA) 2017. Maringan diketahui memberikan uang fee sebesar Rp 3,7 miliar, sedangkan Syaiful diketahui memberikan uang fee sebesar Rp 400 juta.



Maringan dan Syaiful pada Kamis (8/2/2018) lalu telah divonis hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Medan. Keduanya terbukti memberikan suap kepada penyelenggara negara.



