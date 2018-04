Curhatan Shafa Harris Menyasar Perceraian Orangtuanya Bikin Mewek

TRIBUN-MEDAN.com - Sarita Abdul Mukti telah mengungkap akan menggugat cerai Faisal Haris.

Mengetahui perpisahan orantuanya, Shafa Harris mengungkap perasaannya melalui Instagram, Kamis (26/4/2018).

Tak ada lagi marah-marah dalam unggahan Shafa Harris.

Shafa Harris mengunggah foto kedua orangtuanya saat masih bersama.

Pada foto tersebut, tampak Sarita Abdul Mukti memeluk Faisal Haris.

Keduanya tampak tertawa bahagia dalam foto ini.

Melalui caption, Shafa Harris mengungkapkan keputusannya dalam keretakan keluarganya.

Shafa Harris sudah menerima perceraian kedua orangtuanya.

Bahkan Shafa memiliki harapan yang baik untuk Sarita Abdul Mukti dan Faisal Haris.

"Life was perfect years ago, whatever choice you make i hope youre both happy

(Hidup begitu sempurna beberapa tahun yang lalu, apapun pilihan yang kamu buat, aku harap kalian bahagia)," ungkap Shafa Harris.