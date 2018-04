Makestro dan Kominfo  Laksanakan Seminar Road to Republic of IoT 2018 di STMIK IBBI

Foto bersama Seminar Road to Republic of IoT 2018 oleh Makestro dan Kominfo RI

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Penggerak IoT (Internet of Things) Makestro dari Indonesia laksanakan Seminar Road to Republic of Internet of Things 2018. Seminar dengan tema industri dan IoT ini bekerjasama dengan STMIK IBBI dalam penyelenggaraannya di Medan. Seminar ini dilaksanakan di Aula Kampus Diamond STIE-STMIK IBBI pada Jumat, 20 April 2018. “Ini kali ketiganya dilaksanakan di Medan,” ungkap Hubungan Masyarakat Maestro Claudia Veronica Blandine, Jumat (20/04).

Sukiman Wakil Ketua Bidang Akademik STMIK IBBI

Sukiman selaku Wakil Ketua Bidang Akademik STMIK IBBI bersama dengan Kepala LeSDIK IBBI Dr. Andriasan Sudarso, S.Mn, MM menjelaskan keadaan Indonesia saat ini umumnya masih bergerak di revolusi ketiga dimana Indonesia masih berkutat pada revolusi teknologi informasi. Sedangkan dibeberapa belahan dunia lain sudah menggali penemuan baru dalam memajukan teknologinya. Revolusi industri ke-empat sendiri bisa ditandai dengan munculnya penemuan kecerdasan buatan dan Internet of Things (IoT) dalam pemanfaatannya. “Kalau kita tidak segera beradaptasi dan berubah, kita akan punah di era disrupsi ini” ujarnya.

Dalam seminar ini, pihak Makestro dan STMIK IBBI berkolaborasi juga dengan Kominfo dalam penyampaian materi. Albert Suwandhi, S.T., M.TI. yang merupakan Dosen Tetap STMIK IBBI sekaligus pemateri dalam acara ini mengatakan bahwa materi yang disuguhkan sangat melekat terhadap jenis ilmu yang dapat diterapkan oleh mahasiswa yang bergelut di jurusan sistem informasi, teknik informatika, ilmu komputer dan teknik elektro.

Pahotan Sitorus Kepala Bidang Perancangan Infrastruktur dan Informatika Kominfo

Bahasan utama yang diangkat pada seminar ini adalah implementasi dan edukasi IoT di Indonesia secara umum dan tantangan peluang IoT sendiri. IoT merupakan sebuah konsep dimana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke benda.

Salah satu peserta yang hadir adalah mahasiswa STMIK IBBI, Andang Tri Prabowo mengaku bersyukur dapat mengikuti seminar secara utuh. Menurutnya ia bisa menambah wawasan baru mengenai perkembangan industri di Indonesia terutama IoT. “Seminar ini sangat bagus, ternyata masih banyak yang belum mengenal IoT” ungkapnya.

Sertifikat Penghargaan dari Kominfo ke STMIK IBBI

Albert menuturkan bahwa dengan adanya seminar ini dapat membantu peserta yang notabanenya adalah mahasiswa untuk mengembangkan ilmu yang ada. “Saya juga bangga STMIK IBBI dipercaya dalam menyukseskan seminar ini, semoga ilmu yang didapat bisa diimplementasikan dengan baik,” tuturnya.

Seminar yang terbuka untuk umum ini dihadiri 240 peserta yang terdiri dari mahasiswa STMIK IBBI dan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdapat di Kota Medan. Selain itu hadir pula beberapa pemateri seperti Kepala Bidang Perancangan Infrastruktur dan Informatika Pahotan Sitorus dari pihak Kominfo, Wakil Ketua I Bidang Akademik STMIK IBBI Sukiman, S.T., M.T., Microsoft Student Partner Bintang Thunder dan Perwakilan IoT Makestro Hisyam Kamil. Selanjutnya dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat pada seminar ini akan dilaksanakan workshop mengenai IoT untuk melakukan praktik secara langsung.