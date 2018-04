Persela Lamongan Minus 3 Pemain Penting di Laga Melawan PSMS Medan

TRIBUN-MEDAN.com, LAMONGAN - Persela Lamongan akan Menjamu PSMS Medan pada pertandingan pekan keenam Liga 12018, Minggu malam (29/04/18), di Stadion Gelora Surajaya, Lamongan.

Pada pertandingan tersebut, skuat Laskar Joko Tingkir tidak akan diperkuat oleh tiga pemain pentingnya, Ahmad Subagja Baasith, Agung Pribadi, dan Samsul Arifin.

Ketiganya tidak bisa memperkuat Persela Lamongan dengan alasan berbeda-beda.

Agung Pribadi, dan Samsul Arifin tidak bisa bermain karena dibekap cedera setelah melakoni laga tandang keras kontra Bhayangkara FC di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin (23/04/18).

Pada pertandingan tersebut, Samsul Arifin mengalami benturan keras dengan bek Bhayangkara FC, Vladimir Vujovic, sehingga mengalami cedera memar pada otot di bagian lutut kanan.

Sementara, Ahmad Subagja Basith harus menerima hukuman dari komisi disiplin PSSI, pemain bernomor punggung 6 tersebut dianggap melakukan pelanggaran disiplin terkait tingkah laku buruk pemain saat melakoni laga pekan kelima kontra Bhayangkara FC.

Acuan kasus pelanggaran disiplin tersebut atas ketegangan yang terjadi antara Ahmad Subagja Baasith dan Muhammad Hargianto (Bhayangkara FC) di menit ke-61, pertandingan pekan kelima.

Dalam surat keputusan sidang Komisi Disiplin PSSI 028/L1/SK/KD-PSSI/IV/2018 terkait Tingkah Laku Buruk Pemain, Baastih dinyatakan terbukti melakukan pemukulan terhadap Muhammad Hargianto.

Merujuk pada Kode Disiplin PSSI pasal 49 ayat (1), Baasith dihukum larangan bermain dua pertandingan, yakni pada pertandingan home Persela vs PSMS Medan 29 April 2018 dan pertandingan away ke markas PSIS vs Persela 7 Mei 2018 nanti.

Selain hukuman bermain, keputusan sidang juga menyatakan bahwa Baasith juga dihukum denda Rp 10 juta.