Luar Biasa, Pengunjung Berdesak-desakan Lihat Penampilan Maria Simorangkir di Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ribuan pengunjung tampak memadati Atrium Utara Plaza Medan Fair, Sabtu (28/4/2018).

Ribuan pengunjung tersebut sudah tidak sabar ingin menyaksikan secara langsung penampilan dari Juara Indonesian Idol yaitu Maria Simorangkir.

Maria akan hadir menghibur ribuan penggemarnya di Konser Kemenangan Indonesian Idol bersama dengan Juara Indonesian Idol Season Tujuh yaitu Regina.

Juara Indonesian Idol 2018, Maria Simorangkir, dalam jumpa pers di Ecovention, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Selasa (24/4/2018). (KOMPAS.com/Dian Reinis Kumampung)

Teriakan histeris terus bergema walaupun Maria dan Regina belum hadir di atas panggung.

Pantauan www.tribun-medan.com, sejak pukul 17.00 WIB, atrium utara Plaza Medan Fair sudah dipenuhi para pengunjung.

Hingga pukul 19.20 WIB, jumlah pengunjung semakin bertambah tak hanya di atrium tetapi juga di setiap lantai.

Dari ribuan pengunjung tersebut, terlihat beberapa orang anak muda yang membawa spanduk bertuliskan We Are Mavers Medan, Keep Suport and Love Maria Simorangkir. (pra/tribun-medan.com)