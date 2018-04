Mamma Mia! Abba Grup Musik Pop Legendaris Era 80-an Rilis Album Baru

TRIBUN-MEDAN.COM - Grup musik pop Abba kembali ke studio untuk merekam musik baru sejak tahun 1980-an.

Kuartet asal Swedia itu mengatakan materi baru itu merupakan "konsekuensi tak terduga" dari keputusan baru-baru ini untuk melangsungkan tur "realitas virtual".

"Kami berempat merasa bahwa, setelah sekitar 35 tahun, menyenangkan untuk bergabung lagi dan pergi ke studio," kata band itu di Instagram.

Tidak ada tanggal rilis yang telah ditetapkan untuk lagu-lagu baru Abba - tetapi salah satunya, berjudul I Still Have Faith In You, akan ditampilkan pada bulan Desember pada sebuah siaran khusus TV oleh BBC dan NBC.

Juru bicara Abba, Gorel Hanser mengatakan kepada BBC bahwa atmosfer di studio terasa "magis".

"Sepertinya tidak ada waktu yang berlalu," katanya.

"Itu seperti masa lalu. Mereka bahagia, prosesnya mudah dan penuh kehangatan, dan itu benar-benar cukup mengharukan. Saya bukan satu-satunya yang berkaca-kaca karenanya."

Namun dia mengatakan mengatakan kelompok itu tidak akan melakukan pertunjukan langsung, hanya sebagai hologram dalam tur Abba Avatar yang akan datang.

"Ini adalah momen studio, hanya sebatas itu," katanya. "Jangan berharap terlalu banyak."

Band ini telah menolak tekanan untuk kembali bersama sejak mereka berhenti merekam pada tahun 1982, meskipun pada tahun 2000 mereka dilaporkan mendapat tawaran $1 miliar (Rp14 triliun) untuk melakukan tur.

Dalam wawancara dengan BBC pada 2013, Agnetha Faltskog mengatakan ia lebih suka meninggalkan band di masa lalu.