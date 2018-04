Nyanyikan Lagu Audisi, Maria Simorangkir dan Penggemarnya Nyanyi Bersama

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Suara dari ribuan penggemar Maria menggaung di Atrium Plaza Medan Fair saat Maria Simorangkir. Mereka meneriakkan dan memanggil nama Maria.

Saat Maria akhirnya tampil dengan gaun putih dan mahkota di kepalanya dengan membawakan lagu audisinya yang berjudul Sampai Habis Air Mataku dari Novita Dewi, penggemar ikut bernyanyi bersamanya.

Suasana kemudian menjadi syahdu, karena dengan lagu ini Maria berhasil mencuri hati juri saat audisi. Sampai Habis Air Mataku seolah membawa Maria untuk mengingat bagaimana perjalanannya di panggung Indonesian Idol sebelumnya.

"Selanjutnya aku akan membawakan lagu yang paling berharga buat aku. Lagu apa?"

Sontak para penggemar langsung menjawab Never Be Enough. Maria langsung menyanyikan lagu bernada lembut tersebut dan membuat ribuan penontonnya bernyanyi bersama.

Suasana semakin haru ketika Maria memberikan mikrophonenya kepada penggemar dan penonton bernyanyi bersama.

Hadir sejak sore, penggemar Maria yang tergabung dalam Maria Lovers (Mavers) Medan terus menyemangati Maria dengan teriakan keras.

Salah satu anggota Mavers Medan, Ria, mengaku dia menyukai Maria yang mempunyai kepribadian humble, suara yang bagus dan dapat membawakan semua jenis lagu dengan baik.

"Seneng banget hari ini bisa ketemu langsung setelah selama ini cuma bisa lihat di televisi," pungkas Ria. (Cr5/tribun-medan.com)