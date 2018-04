Liburan Bareng, Faye Malisorn Dipanggil dengan Sebutan Menantu oleh Ayah Ivan Gunawan

TRIBUN-MEDAN.com - Ayah Ivan Gunawan, Bambang Gunawan, mengunggah sejumlah foto liburannya di Bali bersama keluarga.

Pada foto-foto tersebut, terlihat potret wanita yang sedang dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Ivan Gunawan, Faye Malisorn.

Faye tampak akrab bersama dengan keluarga Ivan Gunawan.

caption yang membuat warganet makin penasaran soal hubungan Faye dan Bahkan dalam sebuah fotonya, Bambang Gunawan menuliskancaptionyang membuat warganet makin penasaran soal hubungan Faye dan Ivan Gunawan

"Dengan anak mantu," tulis Bambang pada foto yang diunggah pada Sabtu (28/4/2018).

Sontak, sejumlah warganet langsung memberikan komentar soal caption pada foto tersebut.

Ada pun yang mendoakan agar Faye dan Ivan memiliki hubungan yang langgeng hingga ke pelaminan.

Sementara itu dari akun Instagram Faye, diketahui ia telah kembali ke negara asalnya.

Pada unggahan terakhirnya, Faye mengunggah fotonya bersama Ivan Gunawan.

Ia juga menuliskan caption perpisahan dalam Bahasa Inggris.

"It's time to go back naaaa thanks u for take good care of me beb. you make me feel so happy all the time and don't forget to take care of yourself na ka. "We will never say good bye"