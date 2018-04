Sebelum Kampanye Akbar Djarot-Sihar di Kisaran, 'Pidato Soekarno Menggelegar' Diperdengarkan

Laporan Wartawan Tribun-Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Suara Sang Proklamator Republik Indonesia, Sukarno menggema di Lapangan Pentas Seni Budaya Daerah (PSBD ), Kota Kisaran.

Pada acara Kampanye Akbar Djarot Sihar tersebut, diperdengarkan kembali suara Sukarno saat berpidato di Kongres, Amerika Serikat beberapa dasawarsa lalu.

"Pancasila, Panca means fifth, sila means guidance. First, believe of God, second, humanity, third nationality, fourth democracy, fifth social-justice," ujar Sukarno, Minggu (29/4/2018).

Pantauan tribun-medan.com,

suasana seketika hening saat pidato Sukarno tersebut didengarkan.

Selanjutnya, kembali diperdengarkan pidato Presiden kelima RI, Megawati Sukarno Putri.

"Mari kita hidupkan kembali Pancasila, kita korbankan kembali semangat Pancasila 1 Juni 1945," katanya.

Sementara Politisi PDIP Mangapul Purba yang juga menjadi pembawa acara, kembali meneriakkan yel-yel kemenangan Djarot.

"Djoss menang, hidup nomor dua, hidup, merdeka!" katanya.

Seakan tak mau kalah, Politisi Senior Ruhut Sitompul yang hadir pada acara tersebut kembali mengimandangkan quote Bung Karno.

"Bung Karno sudah bilang kalau sepuluh orang bisa mengguncang dunia, di sini 15 ribu pemuda mari menangkan Djarot, Sihar," katanya. (cr7/tribun-medan.com)