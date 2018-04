Studi Banding ke Ahmadiyah, Mahasiswa Diajak Berbuat untuk Kemaslahatan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jamaat Muslim Ahmadiyah menerima kunjungan studi banding 14 mahasiswa jurusan Sosiologi USU, Rabu (25/4/2018). Studi banding ini merupakan bagian dari proses praktik kerja lapangan (PKL) yang dilakukan ke-14 mahasiswa di Lembaga Aliansi Sumut Bersatu (ASB).

Direktur ASB, Ferry Wira Padang mengatakan, kedatangan mahasiswa Sosiologi USU yang sedang PKL di lembaga ASB merupakan salah satu cara untuk mengenal Jamaat Ahmadiyah lebih jauh lagi baik itu secara organisasi maupun kiprah Ahmadiyah di masyarakat. “Dengan datang langsung dan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas, maka informasi yang didapatkan tentang Ahmadiyah lebih terbuka dan lebih baik,” kata Ferry.

Muballigh Daerah Sumut 01, Mln. Muhammad Idris dalam presentasinya mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Ditegaskan Idris, pihaknya membuka pintu selebar-selebarnya bagi siapa saja yang ingin mengenal Ahmadiyah lebih dalam lagi. Akan jauh lebih baik bila mengenal Ahmadiyah langsung dari sumbernya daripada hanya mendengar isu-isu negatif yang berkembang di luar.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASB yang telah memfasilitasi dan mengajak para mahasiswa berkunjung ke ASB. Hal ini menunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa adalah 'open minded persons'” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Idris memaparkan banyak hal mulai dari sejarah berdirinya Ahmadiyah di dunia dan di Indonesia, karakteristik Ahmadiyah, peran serta Ahmadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tokoh-tokoh Ahmadiyah, dan pemutaran film tentang Ahmadiyah. Dikatakan Idris, Jamaat Ahmadiyah masuk ke Indonesia pertama kalinya pada tahun 1925 melalui Maulana Rahmat Ali H.A.O.T yang tiba di Tapak Tuan, Aceh. Dari sinilah sejarah perkembangan Jamaat Ahmadiyah di Indonesia dimulai. Jadi Jamaat Ahmadiyah sudah ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan RI.

Jamaat Muslim Ahmadiyah adalah Jamaat di dalam Islam yang didirikan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s 129 tahun yang lalu di Qadian, India. Para Ahmadi meyakini dan mengimani bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Al Masihil Mau'ud yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Rasulullah s.a.w. Tujuan dari dakwah Jamaat Muslim Ahmadiyah adalah untuk melanjutkan misi Rasulullah s.a.w yakni mendakwahkan Islam yang Rahmatan lil 'aalamin. Beliau juga menegaskan bahwa Ahmadiyah adalah Jamaat yang bersifat kerohanian dan tidak berpolitik. Khalifah Ahmadiyah adalah pemimpin spiritual dan bukan pemimpin politik yang membutuhkan wilayah teritorial.

Idris menjelaskan, Jamaat Ahmadiyah memiliki karakteristik yakni mengupayakan agar setiap Ahmadi ber-ahlaqul karimah, mengkhidmati kemanusiaan dan cinta tanah air. Jadi dimanapun para Ahmadi berada mereka akan menjadi 'loyal and good citizen' yakni warga negara yang baik dan setia kepada Pemerintah yang sah. Karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w yakni "Hubbul wathon minal Iimaan" cinta tanah air adalah bagian dari keimanan.

“Oleh karena itu kesetiaan dan kecintaan para Ahmadi terhadap NKRI janganlah diragukan lagi.

Hal ini bisa dilihat bagaimana kiprah Jamaat Ahmadiyah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan RI. Pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1945, Khalifah Ahmadiyah, Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad meminta para Ahmadi di seluruh dunia (yang waktu itu berjumlah 2 juta) untuk ikut menggaungkan kemerdekaan Indonesia di seluruh dunia agar negara-negara yang lain pun turut mengakuinya,” katanya.

Idris menambahkan, Ahmadiyah tidak pernah melihat golongan lainnya dari sisi perbedaannya namun Ahmadiyah ingin menjalin hubungan dengan golongan manapun dengan melihat dari platform yang sama. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengajak mahasiswa dan semua pihak untuk berbuat untuk kemaslahatan umat tanpa harus mendiskriminasi golongan tertentu.

“Ahmadiyah akan tetap berkomitmen untuk memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya kepada kemanusiaan demi terwujudnya slogan Ahmadiyah 'Love for all, hatred for none'. Ahmadiyah tidak melihat siapa yang akan dikhidmatinya sekalipun mereka memusuhi ataupun menentang Ahmadiyah,” kata Idris.(*)