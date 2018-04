V9 Cool Blue Limited Edition Hadir dengan Harga Hanya Rp 3 Jutaan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Menyusul kehadiran vivo V9 yang banyak diminati, seri V9 Cool Blue Limited Edition juga hadir dengan desain smartphone berukuran layar 6.3 Inch Full HD+ FullViewTM Display yang cukup besar untuk berbagai kebutuhan.

Perbedaannya, vivo V9 Cool Blue hadir dengan kelir biru Cool Blue yang stylish nan menawan.

“Hanya dalam jumlah terbatas, seri V9 ini menjadi seri spesial bagi konsumen Indonesia dengan harga Rp 3.999.000,” ujar General Manager for Brand and Activation PT Vivo Mobile Indonesia, Edy Kusuma, Minggu (29/4/2018).

Ia menjelaskan, hadir dengan variasi warna pada seri eksklusif V9 Cool Blue Limited Edition yang stylish, pemesanan via online sudah dibuka per 23 April lalu di JD.id, dan pre-order offline per Sabtu, 28 April 2018 di vivo official store dalam jumlah terbatas.

“Bagi konsumen yang ingin memesan terlebih dulu, ada dua pilihan pre-order. Melalui online pre-order yang dibuka sejak 23 April lalu, hingga 29 April 2018 khusus di JD,id dan offline pre-order di official store vivo Indonesia per 28 April 2018,” jelasnya.

Ia menerangkan, di penghujung online pre-order, masih banyak hadiah tambahan senilai hingga Rp 600ribu yang menjadi bagian dari paket pembelian V9 Cool Blue Limited Edition.

“V9 Cool Blue Limited Edition hadir dengan fitur kamera cerdas untuk kebutuhan foto, layar besar untuk menjelajah berbagai aplikasi favorit, dan tentu saja tampilan desain yang atraktif pun menjadi fitur yang banyak dicari,” terangnya.

Ia menuturkan, bagi konsumen yang masih selektif memilih smartphone, ini beberapa keunggulan yang dimiliki V9 Cool Blue Limited Edition yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat.

“Anda bebas mengabadikan momen jadi bagian dari keseruan menggunakan smartphone. Kamera cerdas AI Selfie 24MP V9 Cool Blue memiliki fitur AI Face Beauty yang mampu mengidentifikasi gender, warna dan kehalusan kulit, sekaligus menyesuaikan efek Face Beauty wajah baik pria maupun wanita agar terlihat lebih natural,” tuturnya.