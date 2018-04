Bak Putri di Negeri Dongeng, Cantiknya Raisa saat Pakai Ballgown Berwarna Putih Klasik

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi bersuara emas, Raisa Andriana memang selalu banjir pujian karena bakat tarik suaranya.

Namun istri Hamish Daud ini juga sering dipuji soal kecantikannya.

Ya, Raisa memang selalu terlihat tampil cantik di setiap kesempatan.

Beberapa waktu lalu, pelantun Could It Be ini menjadi sorotan karena gaun berwarna gold yang dia pakai.

Pasalnya di foto tersebut, Raisa terlihat mirip dengan karakter salah satu princess Disney yakni Belle.

Tak kalah menawan kali ini Raisa tampil cantik dengan ballgown (gaun dansa) berwarna putih klasik.

Gaun tersebut adalah rancangan desainer Yenty Tan.

Melengkapi penampilannya, Raisa mengenakan Tanabata headpiece dari Ayyara.

Penampilan kali ini tampak stunning bak bidadari di negeri dongeng.

Lihat penampilan cantik Raisa tersebut di foto berikut ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Kenakan Ballgown Putih Klasik, Raisa Tampil Cantik Bak Bidadari di Negeri Dongeng