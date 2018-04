Menilik Deretan Foto Maternity Moa Aeim dan Lee Jeong Hoon yang Terinspirasi dari Dukun Beranak

Pasangan selebriti Lee Jeong Hoon dan Moa kembali melakukan maternity shoot.

Sebelumnya, pasangan yang satu ini telah melakukan maternity shoot yang sempat dikritik netizen karena dianggap terlalu vulgar.

Foto maternity tersebut adalah foto dimana keduanya berada di dalam bathup dengan hiasan bunga-bunga.

Kini keduanya kembali melakukan maternity shoot dengan konsep yang berbeda.

Berkolaborasi dengan Mario Photographie, konsep maternity shoot Moa dan Lee Jeong Hoon kali ini terinspirasi dukun beranak yang banyak ditemui di zaman dulu.

Dalam maternity shoot itu Moa dan Lee Jeong Hoon tampak mengenakan kain batik.

Pasangan ini juga menghadirkan seorang nenek sebagai dukun beranak di foto tersebut

"@leejeonghoon @moa_aeim X @marioard1

DUKUN BERANAK

th 19an d jawa tengah banyak sekali dukun bayi karena tahun itu dokter dan bidan belum ada di desa. Biasanya dukun bayi akan berjalan kaki datang k rumah ibu yang akan melahirkan dengan di datangi juga oleh para tetangganya. tetangga menyiapkan kunyit dan sembilu ( ranting bambu yang masih hidup ) . sembilu berguna untuk memotong ari2 dan kunyit untuk membunuh kuman dan bakteri.

photo by @mariophotographie

style by @diaryfashionstyle

makeup @obbymakeup

outfit Miracle by wishnu aji

#mariophotographie" tulis akun @mariophotographie dalam unggahan video maternity shoot Moa.

Seperti apa ya hasil maternity shoot mereka?

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram @mariophotographie berikut hasil maternity shoot Moa dan Lee Jeong Hoon.

