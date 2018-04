Raline Shah dan Seungri BIG BANG Nonton Konser Martin Garrix di Bali! Netizen Berkomentar Patah Hati

TRIBUNWOW.COM - Raline Shah dan Seungri BIG BANG rupanya tengah berada di Pulau Bali dan menyaksikan konser Martin Garrix sekaligus berlibur.

Hal tersebut diketahui dari foto yang diunggah diunggah oleh Puteri Indonesia 2015, Anindya Kusuma Putri di akun Instagramnya.

Lewat foto yang diunggahnya, Anin membagikan momen saat ia menyaksikan konser DJ Martin Garrix di Bali.

Anin pun sempat berfoto bersama Martin dan artis-artis lainnya seperti Raline Shah Seungri, Maria Selena, dan Richo Kyle.

Dalam foto unggahan tersebut, Raline dan Seungri terlihat mengenakan busana kasual dan tersenyum ke arah kamera.

Meski Raline dan Seungri berada dalam satu foto, namun tak diketahui apakah mereka datang bersama.

Yang jelas, mereka sempat berfoto bersama dan terlihat cukup akrab.

"28.04.2018 With beautiful people in Bali this weekend #Bali #Indonesia," tulis Anin di caption unggahannya.

Kebersamaan Seungri dan Raline tertangkap kamera (Instagram)

Foto kebersamaan Raline dan Seungri ini tentunya menjadi sorotan netizen.