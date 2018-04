Sebanyak 1500 Personel Polisi Akan Amankan Aksi Hari Buruh Sedunia 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Seribuan buruh dikabarkan akan melakukan aksi demo sebagai bentuk untuk memperingati hari buruh sedunia (Mayday) yang akan jatuh pada tanggal 1 Mei 2018 besok.

Ketua DPP Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekaligus koordinator aksi Gerakan rakyat melawan Sumatera Utara (Geramsu), Amien Basri mengatakan aksi akan dilakukan selama 2 hari pada tanggal 1-2 Mei 2018.

Menjaga agar Mayday berjalan aman dan kondusif, Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan Polda Sumut akan mengerahkan lebih dari 1.500 personel untuk mengawal aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Selasa, 1 Mei 2018.

"Untuk May Day, ada sekitar 1.500 orang personel yang disiagakan untuk melakukan pengamanan," kata MP Nainggolan, Senin (30/4/2018).

MP Nainggolan menambahkan bahwa jumlah tersebut sudah termasuk pengamanan terhadap sejumlah objek vital yang ada di beberapa titik di wilayah Sumut.

"Pengamanan itu dilakukan oleh setiap jajaran Polres." ujarnya.



MP Nainggolan menjelaskan, sebetulnya pengamanan terhadap objek vital tersebut sudah merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Karenanya, pengamanan tetap akan dilaksanakan kendati ada atau tidak adanya digelar peringatan May Day.

"Protapnya memang sudah seperti itu. Pada objek vital tetap dilakukan pengamanan."



MP Nainggolan berharap agar Sumut tetap aman dalam peringatan May Day nanti. Dia mengimbau May Day yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional ini dapat berjalan dengan kondusif, serta diperingati dengan kegiatan-kegiatan positif.



Dalam aksi May Day nanti, sambungnya, buruh bisa melakukan kegiatan positif seperti fun day. Misalnya, mengisi dengan kegiatan olahraga, seni, maupun hal positif lainnya yang sifatnya mengedepankan kebersamaan.



Dia berharap agar semua pihak menjaga suasana kondusif di Sumut. "Kita berharap pelaksanaan aksi May Day nanti bisa tetap berjalan aman dan kondusif," tegasnya.

Sementara itu, menambahi pernyataan Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP I Gede Nakti Widhiarta mengatakan petugas yang akan diturunkan berasal dari Brimob, Polrestabes Medan dan Sabhara.

"Pengeamanan yang kita lakukan mencakup semua seperti penggalangan jalur dan lokasi. Pokoknya pengamanan selama Mayday akan kita maksimalkan," jelas Nakti.

(cr9/tribun-medan.com).