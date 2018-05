Ini Alasan FSPMI Menolak Menghadiri Panggung Hiburan yang Dibuat Pemkab

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM- Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Deliserdang memfasilitasi kaum buruh di Deliserdang memperingati hari May Day Selasa, (1/5/2018).

Namun dari 36 serikat pekerja yang ada di Kabupaten Deliserdang dua diantaranya menolak untuk hadir dalam acara yang dibuat. Kedua serikat itu yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Industri (SPI).

Ketua FSPMI Deliserdang, Rian Sinaga serikatnya menolak untuk hadir dalam acara panggung hiburan yang dibuat. Ia menegaskan saat May Day ini mereka turun ke jalan melakukan aksi unjukrasa. Disebut FSPMI Deliserdang akan bergabung dengan FSPMI dari Kabupaten Kota lain di Kota Medan.

" Iya benar kita menolak pagelaran seperti itu (panggung hiburan). Kita menolaknya karena menilai saat ini pemerintah ini tidak pro kepada buruh. Itu terbukti dari lahirnya PP 78 tahun 2015 dan yang terbaru sekarang Perpres Tenaga Kerja Asing dimana mereka semakin dengan mudahnya mencari pekerjaan di sini padahal pengangguran di Indonesia ini sendiri saja masih banyak,"ujar Rian Sinaga

Ia menjelaskan kalau FSPMI Deliserdang titik kumpul pertama di depan pabrik Girvi Mas yang ada di Tanjung Morawa. Dari situ kemudian mereka bergerak menuju lapangan merdeka dan bertemu dengan buruh lainnya. Setelah dari situ aksi akan dilanjutkan ke bundaran SIB dan kemudian sampai ke Kantor Gubernur Sumut.

" Kita mau mengembalikan titah May Day yang sebenarnya. Titah May Day ini bukan untuk senang-senang seolah-olah sudah gak ada lagi masalah. Kenyataannya sekarang ini persoalan yang dihadapi buruh itu banyak sekali. Kesejahteraan kaum buruh banyak persoalan makanya kita mau kembalikan Titah May Day itu dan melakukan aksi ke jalan,"kata Rian.

