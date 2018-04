Nikah 4 Tahun Lalu dengan Pria Korea Selatan, Artis Cantik Ini Akhirnya Hamil Anak Pertama

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah menikah dengan pria asal Korea Selatan pada 8 Juni 2014 silam, aktris cantik Rini Yulianti akhirnya umumkan kabar bahagia.

Ia tengah hamil anak pertama.

Usia kehamilannya diketahui sudah berusia 12 minggu atau 3 bulan.

Hal itu diketahui dari postingannya di Instagram baru-baru ini.

Ia mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya juga meminta doa kepada followersnya.

"Alhamdulillah.. Alhamdulillah ..

ga henti2 nya aku bersyukur atas karunia dan kepercayaan yg Allah berikan.

Allah selalu memberikan apa yang terbaik buat aku, bukan yang aku inginkan..

kesabaran, doa ku, doa orang2 yang menyayangiku dan doa kalian semua alhamdulilah di jabbah oleh Allah SWT..

It’a quite hard to keep the big and happy news as a secret all this time.

So, finally today we’re so happy and beyond excited to announce tha Yes.. we’re expecting.