PGN Mulai Salurkan Gas Bumi ke Bolu Meranti, Bisa Efesiensi 47 Persen Setiap Bulan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk memulai penyaluran gas bumi perdana (gas-in) ke CV Cipta Rasa Nusantara atau yang lebih dikenal sebagai Bolu Meranti, Medan, Sumatera Utara.

Hal ini merupakan komitmen PGN untuk memperluas pemanfaatan gas bumi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Komersial Danny Praditya mengatakan, PGN terus mengupayakan agar manfaat positif penggunaan gas bumi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan industri.

Pabrik akan mulai menggunakan gas bumi PGN per 1 Mei 2018.

Bolu Meranti merupakan industri komersial yang memproduksi makanan dan minuman oleh-oleh khas Kota Medan.

Selama ini, proses produksi di pabrik ini memakai bahan bakar berupa LPG Tabung ukuran 50 kilogram yang digunakan untuk memasak bolu dengan peralatan utama berupa oven ukuran besar sebanyak 6 unit.

"Penggunaan gas bumi PGN oleh pabrik Bolu Meranti ini dipastikan bisa memberikan efisiensi bagi industri tersebut. Selama ini, dengan menggunakan LPG tabung 50 kg, pabrik ini harus menggunakan 7 sampai 8 tabung seharga Rp 650 ribu per tabung," katanya, Selasa (1/5/2018).

Danny menambahkan, dengan cara seperti itu, total pengeluaran bahan bakar untuk produksi per bulan bahkan mencapai Rp 156 juta. Kebutuhan sebesar itu setiap bulan, jika dikonversi menggunakan gas bumi PGN menjadi kurang lebih sebesar 15.101 meter kubik per bulan.

"Harga gas bumi PGN itu hanya Rp 5.469 per meter kubik. Total pengeluaran Pabrik Bolu Meranti untuk penggunaan gas hanya Rp 82,9 juta per bulan. Terjadi efisien sebesar 47 persen per bulan karena beralih dari LPG ke gas bumi PGN," jelasnya.

Di Kota Medan, sampai saat ini PGN telah memasok gas bumi ke 20.233 pelanggan dengan rincian, 45 industri besar, 904 pelanggan komersial seperti restoran hingga hotel, serta 19.284rumah tangga.

Secara nasional, PGN tercatat telah berhasil menyalurkan gas bumi sebesar 1.505 MMSCFD. Penyaluran gas tersebar kepada 196.221 pelanggan dari berbagai segmen, seperti industri manufaktur dan pembangkit listrik, komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta rumah tangga di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.

