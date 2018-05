Sang Suami Punya Hobi Fotografi, Sharena Delon Ungkapkan Kekesalan karena Ulahnya

TRIBUN-MEDAN.com - Ryan Delon memang dikenal sebagai salah satu artis yang hobi fotografi.

Hobinya ini membuat sang istri Sharena Delon dan anaknya, Ryshaka Dharma Situmeang sering menjadi obyek foto dadakan.

Tapi terselip cerita lucu saat Ryan mulai membidikan lensa miliknya ke sang istri.

Hal ini terlihat dari postingan Sharena beberapa waktu lalu dalam akun Instagram miliknya (30/04/2018).

Sharena menceritakan jika Ryan tak pernah menghitung saat akan mengambil foto.

Kalau pun memberikan hitungan, daddy Ry ini akan memencet tombol potret sewaktu-waktu.

Bisa saat hitungan kedua atau setelah hitungan ketiga bahkan sebelum menghitung.

Sharena pun sering dibuat kesal karena ulah suaminya tersebut.

Sebab saat akan protes Sharena malah kena foto sang suami.

Dan hingga sekarang Sharena mengaku masih menurut jika disuruh bergaya dan menunggu hitungan.

(Instagram/mrssharena)

"Siapa disini yang punya suami kalo foto gak pernah ngitung?(emoji) well, mine actually does.