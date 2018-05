Silaturahmi Dengan Para Bikers, Ijeck Merasa Seperti Pulang Kampung

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Perasaan bahagia terlihat jelas dari wajah calon Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, pada acara menyambut HUT Harley Davidson ke-115 tahun. Pasalnya, pada kegiatan yang digelar di pelataran Dealer Harley Davidson, Jalan S Parman, Medan itu, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan para bikers yang ada di Kota Medan.

Saat memberikan sambutan, pria yang telah lama malang-melintang di dunia otomotif itu, mengaku bahagia dapat berkumpul dengan sesama pecinta otomotif.

Ia mengatakan selama beberapa bulan terakhir, dirinya tidak menggeluti hobinya. Dan pada kesempatan kali itu, ia berasa seperti pulang kampung.

"Sudah hampir setahun tidak merasakan keakraban bersama dengan klub otomotif, jadi rasanya seperti pulang kampung. Sebelumnya hanya tiga atau empat kali saja, setelah itu tidak ada karena kesibukan. Untuk itu, mau tidak mau harus diterima karena sudah konsekuensi," ujar pria yang akrab disapa Ijeck itu.

Ijeck menyebutkan, pecinta otomotif bukan hanya sekedar hobi yang hanya berisi kegiatan hura-hura belaka. Karena seperti pengalaman yang sudah ia jalani, para pecinta sepeda motor juga sering menggelar kegiatan sosial. Selain itu, dengan kegiatan touring, mereka juga sekaligus memperkenalkan wisata yang ada di Sumatera Utara.

"Event-event yang digelar tidak hanya untuk kepentingan komunitas saja namun lebih dari itu, membantu pemerintah dengan menarik wisatawan berkunjung. Maka dari itu, jaga terus kekeluargaan yang terjalin selama ini agar tetap kompak," katanya.

General Manager Sumatera Motor Harley Davidson Of Medan Hafiz, mengungkapkan acara tersebut digelar selain menyambut perayaan HUT Harley Davidson ke-115 tahun, juga untuk mempererat jalinan hubungan antar pecinta motor Harley Davidson. Namun, silaturahmi tak hanya bagi pecinta motor pabrikan negeri Paman Sam saja. Terbukti pada kegiatan yang bertemakan 'Join Us For The 115 th Anniversary Open House' tersebut, pihaknya juga menghadirkan beberapa komunitas motor yang ada di Medan. Seperi Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Sumut dan Medan, TWBW, IMBI, serta komunitas roda dua lainnya.

"Melalui kegiatan ini harapannya komunitas pecinta Harley Davidson dan roda dua lainnya bisa menjadi satu kesatuan dengan hobi yang sama, yakni mengendarai sepeda motor atau bikers. Namun, paling penting hobi ini sebagai pelopor berlalu lintas di jalan raya," ucapnya.

Menurutnya, kebersamaan ini tidak hanya terhenti di sini, namun akan terus berlanjut ke depannya dengan kegiatan-kegiatan lain. Sehingga, semua pecinta otomotif roda dua bisa bersatu dengan niat yang sama yaitu tertib berlalu lintas.

Ia mengungkapkan, perayaan HUT ke-115 ini dirayakan di dua benua secara terpisah. Pertama, di Eropa tepatnya di kota Praha, Republik Ceko pada akhir Juni hingga awal Juli. Kedua, di Milwaukee, Amerika Serikat pada 29 Agustus hingga 2 September nanti.

"Kami percaya dan yakin akan hadir ratusan ribu pecinta Harley Davidson. Di Medan sendiri pecinta Harley Davidson mencapai 200-an ribu. Namun, jumlah ini baru yang terdata karena kemungkinan masih ada lagi yang belum dilakukan pendataan. Sedangkan, di Sumut sendiri ada sekitar 500 ribu lebih pecinta motor gede ini," pungkasnya. (cr4)