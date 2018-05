Dampak Ancaman Mogok Karyawan Garuda Indonesia, Rute Penerbangan Bisa Berantakan

TRIBUN-MEDAN.COM - Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk. yang tergabung dalam Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) mengancam akan melakukan mogok apabila tuntutan mereka tidak diperhatikan pemerintah.

Mereka mempunyai tuntutan, satu di antaranya adalah agar pemerintah melakukan efisiensi direksi sebanyak delapan menjadi enam orang saja. Direktur yang dihilangkan yakni jabatan direktur kargo dan SDM.

Baca: Digerebek di Hote! Apa Jadinya Oknum Guru Kencan dengan Mantan Siswinya

"Kami mengetahui kalau itu akan berdampak pada masyarakat. Mogok itu legal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan," kata Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan Nasution, saat melakukan konferensi pers, Rabu (2/5/2018).

Arief mengatakan, para karyawan sebenarnya tidak mau melakukan mogok, namun lantaran tuntutan mereka tidak juga didengarkan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno, mereka terpaksa melakukannya.

Baca: Minta Maaf! Pilot dan Karyawan Garuda Indonesia Ancam Mogok

"Sesuai dengan baju teman-teman yang kami pakai, 'I Don't To Strike, But I Will'. Kami tidak mau mogok, tapi kami bisa," katanya.

Hal itu pernah dilakukan pada enam tahun lalu. Menurutnya, aksi mogok 1.500 pilot Garuda beserta karyawan lainnya akan menyebabkan rute penerbangan berantakan.

Baca: Digerebek di Hote! Apa Jadinya Oknum Guru Kencan dengan Mantan Siswinya

"Enam tahun lalu, kami juga pernah mogok. Kami mogok dari jam 00.00 WIB sampai 11.00 WIB. Sudah porak-poranda semua. Karena rute pesawat itu yang penting paginya, karena itu jam di saat kami terbang. Misalnya berangkat pagi pukul 05.00 WIB dari Jakarta ke Surabaya, lalu enggak berangkat. Itu mengganggu jadwal penerbangan," katanya.