Inilah Kabar Terbaru BJ Habibie Melalui Rosianna Silalahi, Bikin Warganet Ikut Berbahagia

TRIBUN-MEDAN.COM - Presenter Rosianna Silalahi, menyampaikan kabar terbaru mantan presiden BJ Habibie, yang sedang berada di luar negeri.

Melalui akun Instagramnya, Rosi mengunggah foto Habibie tengah menikmati sarapan pagi.

Diketahui foto tersebut diambil di Bandara München, Jerman.

Menurut informasi yang dituliskan oleh Rosi, foto diambil sebelum keberangkatan Habibie terbang ke Jeddah.

Habibie menjalani ibadah umrah jelang puasa.

Tampak Habibie tersenyum hingga memperlihatkan deretan giginya.

Berikut caption yang ditulis oleh Rosi:

Dikirim foto ini oleh Pak BJ Habibie dan atas ijin beliau boleh dipost di IG saya.

Pak Habibie sedang sarapan pagi di Aiport München sebelum take off ke Jeddah untuk Umroh.

Ahhh... looking good, Sir...

Selamat beribadah Pak Habibie dan sehat terus...

Kabar terbaru Habibie ini pun membuat warganet ikut berbahagia.