Istri Daus Mini Beri Penjelasan Begini, Heboh soal Apa Sudah Pernah Berhubungan Intim

TRIBUN-MEDAN.COM - Rumah tangga Daus Mini dan Rahandini Destia Astrinatri masih terus menjadi perbincangan.

Pernikahan yang kabarnya tak tercatat di KUA itu harus kandas meski baru seumur jagung.

Sang istri, merupakan pihak pertama yang mengucapkan kata cerai tersebut.

Dilansir dari TribunBogor, ia pun menjelaskan kalau rumah tangganya dengan Daus tak harmonis, bahkan mereka tak tinggal serumah usai menikah.

Dilihat dari akun Instagram @makrumpita, Rahandini dicecar beberapa pertanyaan oleh wartawan soal rumah tangganya dengan Daus Mini tersebut.

Bahkan sang wartawan secara terang-terangan menanyakan soal hubungan suami istri yang mereka lakukan.

"Berarti selama menikah sama Daus belum pernah melakukan hubungan suami istri segala macem juga belum?," tanya wartawan pria tersebut.

"Belum, belum. Hahaha no comment itu sih, haaa no comment, aku no comment, aku no comment," ujarnya sambil tertawa dan joget-joget.

Daus Mini dan Destiani ()

Lalu saat ditanya kenapa lebih memilih pisah rumah dan tidak tinggal bersama, lagi-lagi ia memperlihatkan ekspresi yang sama.

"Uuuhh siapa yang gak mau, ya kan? Tapi no comment kalau itu hahaha," ujarnya lagi-lagi sambil tertawa.