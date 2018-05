Kejam Ibu Muda Ini, Tega Hukum 2 Balitanya hingga Mati Kepanasan

TRIBUN-MEDAN.COM - Cynthia Mary Randolph (25) harus merasakan dinginnya jeruji besi akibat perbuatan kejinya pada kedua anak kandungnya.

Juliet (2) dan Cavanaugh (1) menjadi korban kekejian sang ibu.

Wanita ini kesal kepada kedua anak balitanya karena mereka enggan berhenti bermain di dalam mobil, dilansir Daily Mail.



Ia lantas mengunci mobilnya, kemudian meninggalkan kedua anaknya dan masuk ke rumah.

Di dalam rumah, wanita asal Texas, Amerika Serikat (AS) ini menonton reality show Keeping Up with The Kardashian's, menghisap mariyuana, kemudian pergi tidur.

Padahal cuaca di luar mencapai 96 fahrenheit, atau sekitar 36 derajat celsius.

Ketika Cynthia bangun dari tidurnya, kedua buah hatinya sudah tak bernyawa karena kepanasan di dalam mobil.

Untuk menutupi perbuatannya, Cynthia sempat mengarang cerita bahwa kedua anaknya tiba-tiba lenyap dari rumah, dan mengunci diri mereka sendiri di dalam mobil.

Ia bahkan memecahkan kaca mobilnya sendiri untuk menutupi aibnya tersebut.

Meskipun begitu, polisi akhirnya mampu menguak perbuatan kejinya.

Cynthia didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat II dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (TribunWow.com/Maria Novena Cahyaning Tyas)