Setelah Beredar Video Mesranya, Kathy Indera Akui Telah Berpacaran dengan Young Lex

TRIBUN-MEDAN.COM - Aktris cantik Kathy Indera rupanya tak menampik kalau dirinya saat ini memang tengah menjalin hubungan dengan Young Lex.

Hal ini Ia sampaikan sendiri melalui postingan di akun Instagramnya, 1/5/2018.

Kathy yang tengah dimabuk asmara tak mau orang-orang ikut campur dengan rusan percintaanya.

Pasalnya dia merasa nyaman dengan menjadi kekasih Young Lex.

"you guys really need to chill and you guys doesnt really know what happen between us

Stop Roasting Our private life for me its all clear and i dont think i need another clarification"

'kalian santai saja dan kalian enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kami.

Berhenti memperolok kehidupan pribadi kita.

Bagiku ini semua sudah jelas dan aku pikir tak perlu membuat klarifikasi lain. (red)" tulis Kathy pada caption.

Aktris yang pernah juga berseteru dengan Natasha Wilona itu mengunggah beberapa video klarifikasi.

Yang berisi penjelasan hubungannya dengan Youngn Lex.