Curhat Sahabat Kathy, Setelah Akui Berpacaran dengan Young Lex, Hingga Beredar Video Mesranya

TRIBUN-MEDAN.COM - Masih ingat dengan artis cantik Kathy Indera?

Artis yang ngetop lewat peran Melly dalam Sinetron Anak Jalanan ini kembali membuat netizen heboh.

Bukan lagi karena perseteruannya dengan Natasha Wilona, melainkan dengan sahabat karibnya sendiri, Whitney.

Perseteruan keduanya bermula saat Kathy mulai mempublikasikan hubungan asmaranya dengan rapper muda Young Lex yang ternyata merupakan mantan kekasih Whitney

Gara-gara hal ini, Whitney dan Kathy sampai cekcok dan saling sindir di Instagram.

Terkait hal ini, Kathy pun akhirnya memberikan tanggapan yang ia sampaikan lewat video yang diunggahnya ke Instagram pada Selasa (1/5/18) kemarin.

Ia meminta agar hubungannya dengan Young Lex tak perlu dihebohkan dan dibesar-besarkan.

Pasalnya ia dan sang kekasih tak merugikan siapapun dan ia merasa nyaman serta bahagia menjalani hubungan tersebut.

"Please guys please, gua nggak ngerugiin siapa-siapa, i'm happy with him, gue nyaman sama dia dan gue lagi menjalani hubungan gue.

Gue nggak ngerugiin siapapun please you guys need to chill, you guys need to stop, i have my privasi life too," ucapnya.

Tak ketinggalan Kathy juga memberikan tanggapannya terkait sikap sang sahabat yang tak merestui hubungannya dengan Young Lex.