Curhatan Pilu Kiki Amalia usai Ayahanda Tercinta Meninggal Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Lama tak terdengar kabarnya, Kiki Amalia belum lama ini membawa kabar duka.

Selebriti cantik yang satu ini baru saja kehilangan ayahnya.

Ayahnya, Adi J Mappaile meninggal dunia, Selasa (1/5/2018).

Kabar duka tersebut sempat dibagikan Kiki lewat unggahan di Instagram Story miliknya.

Dalam unggahan tersebut Kiki mengungkapkan bahwa sang ayah telah berjuang melawan penyakit kanker selama 2,5 tahun terakhir.

Unggahan IG Story Kiki Amalia ()

"innalillahi wainnaillahi rojiu... (emoji)

His an amazing father.

He fought for cancer for 2,5 years and finally he went to heaven.

Allah has better plans for You Papa" tulis artis yang kini sibuk menjadi DJ itu dalam unggahannya.

Di unggahan berikutnya, Kiki sempat menuliskan curhan hati dan doa-doanya untuk mendiang sang ayah.

Unggahan IG Story Kiki Amalia ()

"Ya Allah , ampunilah dosa dan kesalahnnya, serta berilah kasih sayang Mu kepadanya, terimalah amalnya dan jadikanlah dia syahid di jalanMu..

Papa.. tenanglah disana, kami sayah papa, tapi Allah swt lebih menyayangimu" tulis Kiki Amalia dalam unggahan berisi foto sang ayah semasa hidup. (*)

