Setelah Lepas Hijab, Artis Ini Berani Tampil Hot Pamer Perut Buncit, Hamilkah?

TRIBUN-MEDAN.COM - Seolah tak lepas dari sensasi yang dibuat, sosok artis satu ini kerap menjadi perhatian publik karena hal-hal kontroversionalnya.

Mulai dari pengakuan hartanya yang bernilai milliaran, hingga permak wajah yang dinilai terlalu berlebihan.

Siapa lagi kalau bukan Cynthiara Alona, artis yang menghiasi pemberitaan karena sensasinya.

Kalau sebelumnya Alona menggegerkan publik dengan mengunggah foto wajahnya yang babak belur.

Kali ini berbeda, perut Alona tiba-tiba buncit seperti sedang mengandung.

Instagram/cynthiara_alona

Fotonya diunggah di akun Instagram pada 2/5/2018 dengan caption.

"Good morning beautiful people.

May GOD smile on us n take good care of us 2day Our positive action combined with positive thinking results in success

#Cynthiaraalona #happylife #animalovers #workholic #independentwoman #beutyfromtheinside #blessed"

Alona tampak hanya mengenakan baju seksi berwarna putih dan berada di atas ranjang bersama seekor anjing.