Via Vallen Akui Pernah Diciduk saat Mengamen di Jalanan

TRIBUN-MEDAN.com - Sebelum populer sebagai penyanyi dangdut koplo ternama negeri ini, Via Vallen (26) pernah melakoni pekerjaan sebagai pengamen jalanan.

Pengalaman bernyanyi dari satu mobil ke mobil lainnya yang sedang berhenti di lampu merah itu dilakoni perempuan bernama asli Maulidia Octavia tersebut ketika duduk di bangku sekolah dasar kelas 5.

Kenangan tersebut tidak pernah terlupakan setelah Via kini menjelma menjadi pedangdut papan atas Indonesia.

"Via dulu sempat ngamen. Dulu kan Via tinggal di lingkungan yang penuh banget sama pengamen. Akhirnya Via ikut mereka ngamen," kata Via berbincang setelah konser Via Vallen Dangdut Never Dies di Balai Sarbini, Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (1/5/2018) malam, seperti dikutip Kompas.com.

Ketika pertama mengamen di jalanan, pelantun Sayang ini kebingungan setiap melihat rekan lainnya siap bernyanyi sambil memainkan beragam alat musik seadanya, sementara Via hanya bermodalkan suara dan tepuk-tangan saja.

"Saat melihat mereka ngamen di lampu merah dari mobil ke mobil lain, Via tanpa alat musik apapun, cuma modal tepuk-tangan saja, terus dapat uang," ujar Via.

Penyanyi dangdut kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 1 Oktober 1991, yang sekarang sibuk manggung dengan jadwal tampil rapat hingga menerima bayaran selangit itu menceritakan, hasil dari mengamen kala itu dipakainya untuk membeli barang-barang yang diinginkannya.

"Dari awalnya nyobain, Via udah ketagihan ngamen. Dulu Via susah, mau beli baju baru aja harus nunggu Lebaran," kata Via.

Dari mengamen itu, pelantun Bojo Galak dan Jerit Atiku ini mampu membeli baju sendiri hingga jajan tanpa minta orangtuanya.

Toh, selama mengamen di jalanan, Penyanyi Dangdut Paling Ngetop di ajang SCTV Music Awards 2018 dan Pedangdut Paling Joss di ajang MNCTV Anugerah Dangdut Indonesia 2017 tersebut merahasiakannya dari ayah dan ibunya.

Namun, 'rahasia' itu tidak selamanya mampu ditutupi.

Tidak lama kemudian, Via ketahuan hidup dari jalanan dan diminta orangtuanya kembali ke rumah dan dilarang mengamen.

"Saat ngamen di lampu Via sempat dimarahi, dan langsung digiring pulang ke rumah, nggak boleh ngamen lagi," ujar Via.

Tapi Via tidak kapok. Sebab setelah itu Via masih suka 'nyolong waktu' untuk ngamen lagi di jalanan. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ketahuan Ngamen, Via Vallen Pernah Diciduk di Jalanan