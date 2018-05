Via Vallen Ceritakan Kisah Suramnya saat Menjadi Pengamen

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi dangdut Via Vallen mengaku pernah berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.

Hal ini lantaran Via tengah mengamen di lampu merah.

Menurut pelantun lagu 'Sayang' itu, dirinya sampai melibatkan adik-adiknya karena mereka ikut saat ia mengamen.

"Jadi ceritanya Via ngamen. Pas ketangkap Satpol PP itu adik-adiknya Via ikut semua. Ada Mela, nah Mela itu masih kecil banget, Via kelas 5 SD berarti Mela masih 5 tahun," kata Via dilansir dari Kompas.com.

Saat asyik mengamen bersama sang adik, tiba-tiba ada petugas Satpol PP datang "Terus ada Satpol PP datang.

Via sudah lari, enggak ketangkap, tapi adik aku yang paling kecil itu sudah digendong sama Satpol PP," ujarnya.

Melihat adiknya diamankan Satpol PP, pedangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur, ini pun lantas turut menyerahkan diri.

Simak video Via Vallen;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV (*)

SIMAK VIDEO LAINNYA;