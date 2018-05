200 BUMD Menjadi Finalis di TOP BUMD Award 2018

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Penyelenggara TOP BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Award 2018, M. Lutfi Handayani, mengatakan peserta TOP BUMD 2018 disaring dari lebih 2.000-an BUMD di seluruh Indonesia yang kemudian diseleksi menjadi 200 BUMD Finalis.

“Dari Finalis tersebut, sebanyak 150 BUMD Finalis yang mengikuti proses penilaian lanjutan secara lengkap,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah peserta tersebut meningkat 42,1 persen dibanding tahun lalu dimana hanya sebanyak 79 BUMD Finalis yang mengikuti proses penilaian secara lengkap.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri Top BUMD 2018, Laode M. Kamaluddin, menjelaskan bahwa hal yang berbeda dalam penyelenggaraan kegiatan TOP BUMD tahun ini, adalah adanya penghargaan TOP BUMD of the Year 2018 (Best of the Best).

“Dari penilaian berdasar prestasi dan kinerja dibidang keuangan, pemasaran, layanan pelanggan, human capital dan manajemen kinerja, telah dihasilkan pemenang atau juara per sektor dan 20 BUMD Terbaik,” jelasnya.

Ia menuturkan, untuk terus mendorong semangat berkompetisi dalam meningkatkan kinerja BUMD, Dewan Juri memutuskan untuk menetapkan pemenang TOP BUMD of the Year 2018 atau Juara dari Para Juara, yang diseleksi dari pemenang 20 BUMD Terbaik.

Kinerja Bank Sumut pada tahun 2017 memang menunjukkan beberapa peningkatan yang cukup signifikan. Antara lain, dari segi laba yang dibukukan sebesar Rp. 630 milyar, meningkat dibandingkan dengan laba tahun 2016 sebesar Rp. 584,5 miliar.