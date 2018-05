Di Balik Kecantikannya, Ternyata Raline Shah Mampu Angkat Tiga Batako Besar Sekaligus

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosoknya yang punya wajah cantik menjadikan aktris ini digandrungi banyak kaum adam.

Rupanya tak cuma modal cantik saja yang membuat dirinya jadi bintang idola.

Kemampuan aktingnya yang mumpuni menjadikannya sosok aktris papan atas yang sangat diperhitungkan.

Siapa lagi kalau bukan aktris cantik Raline Shah.

Di balik segala kelebihannya tersebut, rupanya Raline termasuk aktris yang kuat.

Finalis Puteri Indonesia 2008 itu bahkan kuat mengangkat tiga buah batako ukuran besar.

Hal ini terlihat pada postingan kegiatan kemanusiaan Raline Shah.

Raline Shah (Lambe Turah)

Raline Shah didapuk menjadi brand ambasador sebuah brand ternama.

Mereka sedang melakukan kegiatan membangun rumah.

"I don't need to go to the gym today." ujar Raline saat mengusung tiga buah batako.

Dia juga terlihat memasang batako dan meratakan semen.

Jelas hal ini membuat banyak orang memujinya.

"Boro boro angkat bata, cewek jaman now buka tutup botol aq*a aja suruh bukain cowoknya."

"Uda cantik pinter punya jiwa sosial tinggi"

"mbak raline ini salah satu brand ambassador P&G jadi ikut tapi emang si mbak humble dan strong tidak kemayu dan menye2, padahal wuayuuuu dan cuantikkk."

"Ini baru ertong ngga kwbanyakan sensi . Eh sensasi ."

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)