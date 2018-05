Ika USM Gelar Konferensi Internasional Bahas  Ketahanan Pangan di Indonesia 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Sally Siahaan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Untuk ketiga Ikatan Alumni Universiti Sains Malaysia (Ika USM) Sumatera Utara kembali menggelar The Third International Conference Of Computer, Environment, Agriculture, Social Science, Health Science, Engineering And Technology (ICEST 2018).

Konferensi bertaraf internasional ini diikuti oleh 155 orang peserta dari 5 negara yang berbeda. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Garuda Plaza Medan, Jumat (4/5/2018).

”ICEST 2018 ini diikuti oleh peserta dari 5 negara yang berbeda, yaitu Uni Emirat Arab, Malaysia, Philipina, Brunei Darussalam dan Indonesia sebagai tuan rumah. Untuk indonesia, kegiatan ini diikuti para akademisi dan praktisi dari 15 PTN dan PTS wilayah barat sampai Timur Indonesia. Mulai dari Medan, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Solo, Surakarta, Aceh, Padang, Riau, Kalimantan, Manado, Makassar, Gorontalo dan Sorong,” Kata Ketua Panitia ICEST 2018, Rahmat Widia Sembiring.

Ia menambahkan, ini juga membuktikan bahwa gaung ICEST sudah sangat baik di tahun ketiga pelaksanaan kegiatan ini.

Terlebih, di tahun ini ICEST sudah bekerjasama dengan jurnal internasional yang terindeks Scopus (Scite Press). Itu juga yang mendorong minat peserta mengikuti ICEST makin besar.

Dengan mengusung tema A Spectrum Of Maritime Advancements Science, Technology And Opportunities (Pemanfaatan dan Pendekatan Maritim Untuk Ketahanan Pangan di Indonesia), Sekretaris Panitia Ameilia Zuliati Siregar berharap pertemuan ini bisa memberi kontribusi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.

“Kita tahu bersama, kebutuhan kita kan beras dan ikan sama seperti dua sisi mata uang, atas dan bawah. Atas itu nasinya, dan bawah itu ikan. Kedua sumber protein ini bisa kita kembangkan dan budidayakan khususnya di Sumut. Dengan mengangkat lagi kearifan lokal masyarakat kita. Dengan berkumpulnya para pakar di di bidangnya masing-masing, bisa memberi kontribusi bagi pemerintah atau masyarakat untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Melalui kegiatan ini, tidak hanya sekadar konferensi tapi juga sosialisasi informasi, nambah networking dan menjalin kerjasama,” katanya.

Kabar baiknya lainnya adalah terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas paper yang masuk mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah paper masuk mencapai lebih dari 200 paper, yang disortir hingga hanya 155 paper yang memenuhi kualifikasi.

Pada kesempatan icest kali ini, hadir para keynote speaker yang dinilai memiliki kredibilitas, baik di dalam maupun luar negeri.