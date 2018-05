Sore Ini Duel PSMS Medan vs Barito Putera Kick-off Pukul 15.30 WIB, Berikut Laga Live Liga 1

TRIBUN-MEDAN.COM - Jadwal siaran langsung pekan 7 Liga 1 2018 hari ini, Sabtu (5/5/2018) di Indosiar diwarnai laga PSMS Medan vs Barito Putera dan Bali United vs Sriwijaya FC.

Dua laga seru ini juga bisa disaksikan di live streaming indosiar di live streaming indosiar

Laga PSMS Medan vs Barito Putera dijadwalkan disiarkan langsung mulai pukul 15.30 WIB.

Barito Putera bertandang ke PSMS Medan dalam kondisi prima setelah pekan lalu menang dari juara bertahan Bhayangkara FC.

Sebaliknya, PSMS Medan perlu kemenangan setelah pekan lalu menelan kekalahan cukup telak 4-1 dari Persela Lamongan.

Posisi PSMS Medan di klasemen pun makin tak aman baru mengantongi 6 poin hingga pekan ke 6.

Sedangkan laga Bali United vs Sriwijaya FC disiarkan langsung Indosiar disiarkan langsung pada pukul 18.00 WIB.

Partai Big Match hari ini, mengingat kedua tim terus bersaing di papan atas klasemen.

Dilansir dari liga-indonesia.id, berikut jadwal pekan ketujuh Liga 1 2018:

- Jumat, 4 Mei 2018

* Persipura Jayapura vs Borneo FC

Stadion Mandala (2-0)

* Madura United vs Persib Bandung

Stadion Ratu Pamelingan (2-1)

* Bhayangkara FC vs PS Tira

Stadion PTIK (4-2)

- Sabtu, 5 Mei 2018

* PSMS Medan vs Barito Putera

Stadion Teladan, 15.30 WIB, Live Indosiar

* Bali United vs Sriwijaya FC

Stadion Kapten I Wayan Dipta, 18.00 WIB, Live Indosiar

- Minggu, 6 Mei 2018

* Perseru Serui vs Persija Jakarta

(Ditunda)

* Persebaya Surabaya vs Arema FC

Stadion Gelora Bung Tomo, 15.30 WIB, Live Indosiar

* PSM Makassar vs Mitra Kukar

Stadion Andi Mattalatta, 18.00 WIB, Live Indosiar

- Senin, 7 Mei 2018

* PSIS Semarang vs Persela Lamongan

Stadion Maguwoharjo, 18.30 WIB, Live O Channel