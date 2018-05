Artis Cantik Chelsea Islan sedang Dirundung Duka, Sang Nenek Pergi Meninggalkannya untuk Selamanya

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka datang dari aktris cantik, Chelsea Islan.

Diketahui Chelsea baru saja mendapatkan penghargaan sebagai Actress of The Year Indonesian Choice Awards 5.0 NET.

Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, Chelsea harus dirundung rasa duka.

Kabar duka tersebut dikabarkan olehnya lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu (5/5/2018).

Dalam unggahan tersebut, Chelsea nampak sedang berpelukan dengan seorang wanita.

Waktu pengambilan foto tersebut nampaknya sudah lama, terlihat dari rambut Chelsea yang masih panjang.

Chelsea memberikan kabar jika sang nenek telah dipanggil sang Maha Kuasa.

Neneknya yang bernama Lies Elizabeth Islan adalah sosok malaikat pelindung bagi Chelsea.

Neneknya adalah sosok yang selalu memperhatikan perkembangannya.

Ia berharap agar Tuhan bisa selalu bersama almarhumah neneknya.

"Oma Lies Elizabeth Islan. She is my Guardian Angel.