Bule Sacha Stevenson Komentari Logat Bahasa Inggris Najwa Shihab dan Sarah Sechan, Ini Salahnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Youtuber Sacha Stevenson mengomentari logat bahasa Inggris Najwa Shihab.

Dalam beberapa kesempatan, Najwa sempat mewawancarai dengan bahasa Inggris.

Seperti halnya saat mewawancarai David Beckham saat bertandang ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Sacha mendengarkan ucapan Najwa saat bertanya pada David apakah David rindu untuk kembali bermain sepak bola.

Namun Najwa mengatakan beberapa kesalahan seperti, saat mengucapkan congratulation yang seharusnya congratulations.

Bule yang tinggal di Indonesia ini mengatakan pelafalan bahasa Inggris Najwa lumayan namun tetap ketahuan bahwa itu logat orang Indonesia.

Menurut wanita asal Kanada ini mengakui logat Najwa juga sangat gampang dimengerti.

Namun Najwa melakukan beberapa kesalahan pengucapan dan grammar.

Seperti saat mengatakan, "You now own a club".

Selain itu kesalahan Najwa terletak pada grammarnya.