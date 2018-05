Jatuh Bangun Cindy Angelina Meniti Usaha Hingga Jadi Pengusaha Sukses

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Bisnis kuliner merupakan bisnis yang tidak pernah ada matinya. Pasalnya, tak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan makanan.

Jenis dari makanan itu sendiri beraneka ragam. Mulai dari makanan yang ringan hingga makanan yang berat.

Salah satu jenis bisnis kuliner makanan ringan yang paling banyak diminati oleh pengusaha di Indonesia adalah kue. Bahkan tidak sedikit artis populer tanah air yang terjun menekuni usaha di bidang ini karena potensi dan peluang bisnisnya yang sangat menjanjikan.

Kesuksesan bisnis kue ini juga dimiliki oleh pengusaha kue di Medan yakni Owner Resep Nenek Moyang, Cindy Angelina.

"Saya memulai usaha ini tahun 2013, resep kue ini saya peroleh dari orangtua saya dan biasanya kami konsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Saya selalu kangen dengan kue olahan mama, sebab orangtua saya saat itu berada di luar kota. Mau cari di Medan, belum ada rasa yang sama seperti buatan mama saya. Jadi saya minta mama mengajarkan saya buat kue ini dan hasilnya enak. Saya berpikir kenapa enggak coba dijual, dari situlah kemudian buka orderan," ujar Cindy, Jumat (4/5/2018)

Bukan tanpa kendala, ketika memutuskan untuk mengembangkan bisnis tersebut, Cindy justru menemui banyak tantangan antara lain modal terbatas, peralatan yang belum memadai, hingga konsumen yang belum mengenal produk kue miliknya.

"Modal bisnis ini, saya kumpulkan dari uang jajan saya dan saat itu saya belum punya alat-alat berupa oven dan mixer, kemudian saya pinjam dari tante saya. Dalam proses panggang kue cuma bisa untuk satu loyang saja dan itu prosesnya lama. Dari pagi sampai siang saya masak kue, selesai masak kue saya juga yang mengantar kue-kue pesanan tersebut hingga malam. Usai mengantar kue-kue itu saya persiapkan lagi bahan untuk pembuatan kue besok paginya," jelasnya.

Saat bisnis Resep Nenek Moyang dalam masa perintisan, Cindy pernah menitipkan kuenya guna dijual di salah satu market yang saat itu sedang ramai-ramainya. Ia titip untuk dijual 20 box dan di retur kembali 20 box keesokan harinya, yang artinya tidak ada satu pun yang terjual dan itu terjadi berkali-kali, kadang hanya dua box, lima box yang laku.

"Saat itu saya merasa sedih, dan kecewa, hampir putus asa, tapi saya tidak menyerah karena saya tahu apa yang saya jual sesuatu yang berkualitas, yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, kalau saya menyerah hari itu, maka tidak akan ada hari ini. A successful woman is one who can build a firm foundation with the bricks others have thrown at her,"tutur perempuan kelahiran Jakarta, 26 agustus 1987 ini.