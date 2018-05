Faber-Castell Ajak Jurnalis dan Blogger Mencoba Aplikasi Colour to Life

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Puluhan blogger dan jurnalis di Medan tampak antusias mencoba inovasi terbaru Faber- Castell yang memaduan antara menggambar secara konvensional dengan kemajuan teknologi Augmented Reality, Colour to Life (CTL) di Gramedia Sun Plaza, Medan.

Managing Director PT Faber-Castell Internasional Indonesia, Yandramin Halim dan Product Spv PT Faber-Castell Internasional Indonesia, Ang Lilyana secara langsung memandu para awak media dan blogger untuk melakukan tahap demi tahap untuk menggunakan produk CTL.

"Produk ini upaya Faber-Castell untuk membuat kegiatan mewarnai jadi menarik karena berhubungan langsung ke dunia digital. Produk ini memperlihatkan bahwa anak-anak bisa jadi subjek dan bukan sepenuhnya objek dari mainan digital. Anak diarahkan ke dunia digital dengan perab sebagai kontributor. Jadi ini bisa jadi motivasi mereka untuk berkarya dan karyanya dipakai untuk game itu sendiri," ujar Yandramin saat acara yang digelar Sabtu (5/5/2018).

Lilyana sebelum memandu, menjelaskan produk yang berfungsi untuk stimulasi otak dan melatih konsentrasi ini harus dihubungkan dengan aplikasi yang didownload di app store.

Nantinya, ada lima game yang ditampilkan Giddy Up, Pogo Boy, Dress Up Challenge, Balance you Brain dan Safe Flight.

Pengunjung menunjukkan pesawat yang tampak terbang di layar handphonenya setelah ia warnai dengan warna kesukaannya. ()

"Ada 15 gambar yang dapat diwarnai dengan produk Connectorpen yang sudag ada di dalam produk ini. Terus 5 game yang ada di buku ini masing-masing punya karakter dan manfaatnya sendiri-sendiri, misalkan Safe Flight, Giddy Up, dan Pogo Boy dapat melatih konsentrasi dan motorik, sementara Dress up Challenge, dan Balance yor Brain mempunyai keunggulan untuk melatih keseimbangan otak kiri dan kanan,” katanya.

Dengan penggunaan teknologi Augmented Reality (AR) dalam buku mewarnai ini dapat membuat karakter yang diwarnai akan lebih hidup, selain dapat di warnai, dapat juga dimainkan dan karakter tersebut bisa jadi kawan buat berswafoto (selfie).

"Buku Colour to Life ini sudah bisa dibeli di semua jaringan Gramedia termasuk Medan. Harganya Rp119.00 per set," tamba Hendri Gunawan mewakili Gramedia Sun Plaza.

(*)