PTPN IV Raih Juara I Duta Sawit Indonesia 2018

TRIBUN-MEDAN.COM- Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni, mengapresiasi terpilihnya Duta Putra & Putri Sawit Indonesia 2018 karena dapat membantu kegiatan promosi sawit Indonesia di dalam dan luar negeri.

“Terpilihnya duta putra dan putri Sawit Indonesia ini diharapkan dapat mempromosikan produk sawit di tingkat Nasional maupun Internasional untuk menangkal _black campaign_ tentang industri kelapa sawit khususnya di negara Uni Eropa”, sebut Siwi Peni, di Medan Senin 7/5/2018.

Dewan Juri menetapkan pemenang Duta Putra & Putri Sawit Indonesia adalah Muhammad Idris Al Fath (PTPN IV) dan Indirra Salsabilla Ayuwibowo (Universitas Gajah Mada). Mereka berhasil menyisihkan 20 peserta yang lolos ke babak final.

Tampak hadir dalam acara final pemilihan duta sawit Indonesia antara lain Dr. Teguh Wahyudi (Dirut PT Riset Perkebunan Nusantara), Anton Saragih (Komisaris PT Riset Perkebunan Nusantara), Dr.Misnawawi (Direktur Puslitkoka), dan Dr. Luqman Erningpraja (Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara).

Kegiatan ini merupakan kontribusi PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) dalam upaya menyebarkan kampanye positif sawit, sehingga masyarakat sadar serta menyadari peranan dan kontribusi komoditas kelapa sawit.

Dewan juri diketuai Prof.Dr.Gede Wibawa (Direktur PT RPN) kepada 20 peserta babak grand final dengan penilaian sangat ketat berdasarkan wawasan dan penampilan masing-masing peserta setelah melewati serangkaian tes tertulis dan wawancara.

Hasilnya adalah juara pertama yang menjadi Duta Putra & Putri Sawit adalah Muhammad Idris Al Fath (PTPN IV) dan Indirra Salsabilla Ayuwibowo (Universitas Gajah Mada). Juara kedua diraih Joddy Caprinata _(Unishaduguna Business School)_ dan Christine Elizabeth (Astra Agro Lestari, tbk) Selanjutnya, juara ketiga yaitu Rachmat Fachnany Siregar (PTPN IV) dan Fitria Fauzia (IPB).

Untuk juara favorit diraih oleh Ahmad Wahyudi (Astra Agro Lestari,tbk) dan Farica Yasmin Anjani _(London School Public Relations)_

Jadi, secara keseluruhan PTPN IV berhasil meraih dua gelar juara dalam pemilihan duta sawit Indonesia ini, yakni sebagai Juara I Putra dan Juara III Putra.

"Kita harapkan prestasi tersebut mendorong para pemenang pada khususunya dan para anak muda pada umumnya lebih termotivasi untuk berprestasi ke depannya",

PT RPN menyediakan hadiah untuk juara I masing-masing untuk putra dan putri Rp 15 juta plus televisi, juara II Rp 5 juta plus handphone dan juara III Rp 2,5 juta plus handphone.

Acara diisi ceramah Ustadz Maulana, dai kondang di televisi menutup rangkaian RPN Halal Festival dan Pemilihan Duta Putra & Putri Sawit Indonesia yang berlangsung di gedung PT RPN Bogor dari 4-5 Mei 2018.

